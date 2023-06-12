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Haberler Spor Manisa'da yeşil saha boks ringine döndü! Rakip oyunculara tekme tokat saldırdılar

Manisa'da yeşil saha boks ringine döndü! Rakip oyunculara tekme tokat saldırdılar

Manisa 1'inci Amatör kümede Horozköyspor-Koldere FK karşılaşmasının sona ermesinin ardından saha bir anda karıştı. Berabere biten maçın sonrası Horozköysporlu oyuncular, rakip Koldere FK oyuncularına tekme tokat saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA

12.06.2023, 15:36 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023, 17:11

Manisa’da yeşil saha boks ringine döndü! Rakip oyunculara tekme tokat saldırdılar

Manisa 1'inci Amatör Küme Hüseyin Gazi Kılınç Sezonu Yaz Ligi Merkez Grubu'nda zirve açısından önemli bir önemli bir müsabaka oynandı. Bitime 5 hafta kala 1 maç eksiği olmasına rağmen 28 puanı olan Koldere FK, yine 28 puanı bulunan bir başka şampiyonluk favorilerinden Horozköyspor ile karşı karşıya geldi. Şehzadeler ilçesindeki 8 Eylül Stadı'nda oynanan maç 2-2 tamamlanıp iki takım da 29'ar puana ulaşırken, Hakem Özkan Ceylan'ın bitiş düdüğü ardından saha bir anda karıştı.

Horozköysporlu oyuncular, Koldere oyuncularına fiziki saldırıda bulundu. Tekme ve yumrukların isabet ettiği Koldere FK forması giyen Mücahit Coşkun ve Tarık Doğan vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelik oldu. Çevik kuvvet ekipleri saha içindeki kavgayı güçlükle yatıştırdı. Darp raporu alan oyuncular, rakip oyuncular hakkında şikayetçi oldu. Kavgaya karışan oyuncuların olayların ardından alacağı cezalar gözlemci raporu ardından belli olacak.

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