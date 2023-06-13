Bodrum’da kritik gün

Spor Toto 1. Lig Play-Off Finali'nde Pendikspor'a mağlup olarak Süper Lig'e çıkma şansını kaçıran Bodrumspor'da bugün yapılacak toplantı kritik öneme sahip. Bilindiği gibi Bodrumspor AŞ ve Bodrumspor Derneği'nin başkanlık görevini sürdüren Rıza Karakaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden ayrılacağını belirtmişti. Bugün Bodrumspor Derneği'nin toplantısında Karakaya, bu önemli kararıyla ilgili son açıklamayı yapacak. 11 yıldır başkanlık görevini sürdüren Rıza Karakaya, bırakmaması için kentten çok baskı gördüğünü, fakat artık yorulduğunu ve Bodrum'un önünün açılması için bırakma konusunda kararlı olduğunu dile getirmişti. Bodrum'da tüm gözler bugün yapılacak olan kritik dernek toplantısına çevrilmiş durumda. Dernek toplantısına kulübe maddi ve manevi destek veren eski Antalyaspor Başkanı Ali Öztürk'ün de katılması bekleniyor.

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