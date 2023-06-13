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Haberler Spor Manisa FK’da Regattin sesleri

Manisa FK’da Regattin sesleri

Siyah-beyazlı kurmaylar Pendikspor’u bu sezon Süper Lig’e çıkaran 31 yaşındaki Fas uyruklu kanat oyuncusunu istiyor.

DOĞANCAN BİNGÖL

13.6.2023

Gazete

Manisa FK’da Regattin sesleri
Spor Toto 1. Lig'de Play-Off hedefini tutturamayan Manisa FK'da yönetim gelecek sezon Süper Lig için düğmeye bastı. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'ı takımın başına getirdikten sonra transferde yıldız isimleri gündemine alan Manisa ekibinin son gözdesi Adrien Regattin oldu. Pendikspor ile Play- Off Finali'nde Bodrumspor'u eleyerek Süper Lig'e çıkma başarısını gösteren kanat oyuncusuyla ilk temaslar başladı. 31 yaşındaki Fas uyruklu Fransız oyuncunun da sözleşmesinin sona erecek olması siyah-beyazlı yönetimin elini güçlendiriyor.

ALTAY'DA DA OYNADI
Adrien Regattin'in bir dönem Altay'da da forma giymesi transferinde Manisa'ya kolaylık sağlıyor. İzmir'de mutlu olan başarılı oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmeler olumlu ilerlerken, futbolcunun Pendik yönetiminden yeni sezon için haber beklediği öğrenildi. Ancak İstanbul ekibinin Regattin'i yeni sezon kadrosunda düşünmemesi Manisa FK'nın transfer olasılığını artırıyor. Tarafların önümüzdeki günlerde pazarlık masasına oturup transferi netleştirmesi bekleniyor.

SİYAH-BEYAZLILARDA ERDİ DİKMEN ISRARI
Manisa Futbol Kulübü, yeni teknik adamı Osman Zeki Korkmaz yönetiminde transfer çalışmalarını devam ederken Erdi Dikmen ısrarı sürüyor. Siyah-beyazlılar, bir süre önce 1. Lig'e veda eden Altınordu'dan 26 yaşındaki stoper için temaslarını sıklaştırdı. Altınordu ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Erdi için İzmir ekibinden onay bekleyen siyah-beyazlı kurmaylar, futbolcuyu büyük oranda transfere ikna etti. Erdi Dikmen bu sezon 29 maçta forma giyip 2566 dakika oynadı ve 2 asist yaptı.

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