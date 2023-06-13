Manisa FK’da Regattin sesleri

Spor Toto 1. Lig'de Play-Off hedefini tutturamayan Manisa FK'da yönetim gelecek sezon Süper Lig için düğmeye bastı. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'ı takımın başına getirdikten sonra transferde yıldız isimleri gündemine alan Manisa ekibinin son gözdesi Adrien Regattin oldu. Pendikspor ile Play- Off Finali'nde Bodrumspor'u eleyerek Süper Lig'e çıkma başarısını gösteren kanat oyuncusuyla ilk temaslar başladı. 31 yaşındaki Fas uyruklu Fransız oyuncunun da sözleşmesinin sona erecek olması siyah-beyazlı yönetimin elini güçlendiriyor.



ALTAY'DA DA OYNADI

Adrien Regattin'in bir dönem Altay'da da forma giymesi transferinde Manisa'ya kolaylık sağlıyor. İzmir'de mutlu olan başarılı oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmeler olumlu ilerlerken, futbolcunun Pendik yönetiminden yeni sezon için haber beklediği öğrenildi. Ancak İstanbul ekibinin Regattin'i yeni sezon kadrosunda düşünmemesi Manisa FK'nın transfer olasılığını artırıyor. Tarafların önümüzdeki günlerde pazarlık masasına oturup transferi netleştirmesi bekleniyor.



SİYAH-BEYAZLILARDA ERDİ DİKMEN ISRARI

Manisa Futbol Kulübü, yeni teknik adamı Osman Zeki Korkmaz yönetiminde transfer çalışmalarını devam ederken Erdi Dikmen ısrarı sürüyor. Siyah-beyazlılar, bir süre önce 1. Lig'e veda eden Altınordu'dan 26 yaşındaki stoper için temaslarını sıklaştırdı. Altınordu ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Erdi için İzmir ekibinden onay bekleyen siyah-beyazlı kurmaylar, futbolcuyu büyük oranda transfere ikna etti. Erdi Dikmen bu sezon 29 maçta forma giyip 2566 dakika oynadı ve 2 asist yaptı.

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