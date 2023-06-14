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Haberler Spor Filenin Efeleri Portekiz önünde

Filenin Efeleri Portekiz önünde

14.6.2023

Gazete

Filenin Efeleri Portekiz önünde
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'nda bugün Portekiz'i konuk edecek. TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Avrupa Altın Ligi'nde oynadıkları dört karşılaşmada üç galibiyet elde eden bir de mağlubiyet yaşayan milli takım, A Grubu'nda ilk sırada yer alıyor. Lig usulüne göre oynanan ve altı haftadan oluşan Avrupa Altın Ligi'nde gruplarını ilk sırada tamamlayan üç takım, Dörtlü Final müsabakaları oynamaya hak kazanacak. Final etabına ev sahipliği yapacak Hırvatistan da Dörtlü Final'de mücadele edecek. Miller, bugün Portekiz ile karşılaştıktan sonra cumartesi günü de Danimarka'yı ağırlayacak.
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