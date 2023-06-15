Bodrum’da görüşmeler başladı

SPOR Toto Birinci Lig Play-Off finalinde Pendikspor'a mağlup olarak Süper Lig biletini kaçıran Bodrumspor'da başkan Rıza Karakaya görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Ancak önceki gün yapılan genel kurulda aday çıkmaması üzerine Karakaya şartlı olarak görevini sürdürmeyi kabul etti. Bodrum'u hakkettiği yerlere taşıyacaklarını söyleyen Karakaya ve kurmayları derhal kolları sıvadı. İlk olarak takımı 2. Lig'de şampiyon, 1. Lig'de ise Play-Off finaline çıkaran İsmet Taşdemir ile masaya oturulacak. Taşdemir'den memnun olan yönetim başarılı hocaya yola devam etmek istediğini iletecek. Ardından hocanın listesi dahilinde iç transfere yönelecek olan yeşilbeyazlılar, takımın iskeletini koruyarak nokta atışı takviyelerle Süper Lig hedefine gelecek sene ulaşmak istiyor. Kurmaylar, ilk olarak Antalyaspor ile temasa geçerek Gökdeniz Bayraktar'ın bonservisini almanın peşinde. Eğer Akdeniz ekibi, transfere izin vermezse yeniden kiralama kozunu kullanacaklar. Bodrum'da önümüzdeki günlerde hareketli saatler yaşanması bekleniyor.

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