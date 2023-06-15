Develioğlu’ndan MHK itirafları

Galatasaray'ın eski başkan adaylarından Fırat Develioğlu Divan Kurulu'nda yaptığı konuşmalarda MHK için yaptıkları girişimlerden bahsetti. Develioğlu'nun kürsüdeki konuşmaları hem şaşkınlık yarattı hem de büyük dikkat çekti. Develioğlu, "Kupadaki Başakşehir maçı bardağı taşıran son damla oldu. MHK bizi doğramaya başlayınca müsbet delillerle MHK başkanı hakkında suç duyurusunda bulunduk. Yanlış anlamayın TFF'ye müracaat değil. Örgütlü Suçlar Savcılığı'na suç duyurusunda mürabulunduk. Bunun için telefon dinlemeleri, HTS kayıtları, şehir içi kamera hareketleri, banka hareketleri, akrabalarının banka hareketleriyle ilgili taleplerimiz oldu. Bu girişimden sonra takımımızın yanlış hakem kararlarıyla doğranma konusu kapandı. Yapılan hatalar insani hata boyutuna düştü. Ligin ilk 10 haftasında lehimize bir tek penaltı verilmedi. Bu girişimi yaptıktan sonra 10 hafta, hakkımız olan 7 penaltıyı aldık. Son 10 hafta, 7 oyuncumuz sarı kart sınırındaydı. F.Bahçe maçına kadar sadece Boey sarı kartı ihlal etti. 6 oyuncumuzu biz F.Bahçe maçına kadar tam kadro getirebildik. Biz burada kayrıldık falan değil, daha önceki doğranma olayı kalktı. Biz hakkımızı, hukukumuzu koruyabildik. 10 hafta kırmızı kart görmedik. Kayırılmadan hakkımız olan maç yönetimlerini görmeye başladık" dedi.

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