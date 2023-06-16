Annesinden veda sinyali

Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki milli futbolcusu Arda Güler'in annesi Serap Güler, önceki gece geç saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Saat 00:57'de "Her seçim bir vazgeçiştir" paylaşımı yapan Serap Güler, yazının sonuna da ağlayan emoji koydu. Güler'in bu paylaşımı Fenerbahçe taraftarları arasında "Arda Güler Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?" sorusunu gündeme getirdi.

TARAFTAR HAREKETE GEÇTİ

Serap Güler'in yaptığı paylaşım geç saatte olmasına rağmen yarım saatte 1 milyonu aşkın görüntülenme ve binlerce etkileşim aldı. Bu paylaşımın ardından harekete geçen Fenerbahçe taraftarları, Twitter'da "#BiziBırakmaArdaGüler" Hashtag'i açtı. Fenerbahçe taraftarlarının Arda Güler için başlattığı kampanya, kısa süre içinde dünya gündemine girdi. Avrupa'nın dev kulüplerinin yakından takip ettiği Arda Güler, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 35 resmi maçta 1549 dakika süre aldı. Genç yıldız 6 gol atarken, 7 de asist yaparak 13 gole katkı sağladı. Arda Güler'in yakın zamanda yönetimin de bir görüşme gerçekleştirdiği Fransız devi PSG'ye yakın olduğu ifade ediliyor.

#BiziBırakmaArdaGüler

- Baharharakurt: Fenerbahçe'de bir Alex, bir de Arda Güler yokluğu bu kadar acıtır canımızı. Bizim için gitme be!

- Beyzaozpamukk: Sen bizi yarım bırakma Arda Güler.

- harungfb: Gitme burda kal gitme!

- Glarungyedek: Gör bu sevgiyi, çok değil 1 sene daha kal sonra omuzlarda götürelim seni.

- mujdatreis: O kupa senin ellerinde yükselmeli. Gitme Arda..

- cemre3fb: Bizim hikayemiz böyle bitemez!