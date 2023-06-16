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Letonya - Türkiye | CANLI ANLATIM

EURO 2024 Elemeleri kapsamında A Milli Futbol Takımı'mız, Letonya ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Mücadele saat 21.45'te başladı Karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonu'ndan hakem Tamas Bognar yönetiyor.

16.06.2023, 21:48

Letonya - Türkiye | CANLI ANLATIM

EURO 2024 Elemeleri kapsamında A Milli Futbol Takımı'mız, Letonya ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor.

Letonya: Purins, Oss, Tobers, Emsis, Gutkovskis, Savalnieks, Jurkovskis, Ciganiks, Jaunzems, Uldrikis, Balodis

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Orkun, Hakan, Arda, Cengiz, Kerem. Umut Nayir

TAMAS BOGNAR DÜDÜK ÇALIYOR

Letonya ile Türkiye arasındaki karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonu'ndan hakem Tamas Bognar yönetiyor. Bognar'ın yardımcılıklarını Balazs Buzas ile Peter Kobor yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Gergo Bogar. VAR'da Luca Pairetto, AVAR'da da Katalin Kulcsar yer alıyor.

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