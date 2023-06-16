Letonya - Türkiye | CANLI ANLATIM

EURO 2024 Elemeleri kapsamında A Milli Futbol Takımı'mız, Letonya ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor.
Letonya: Purins, Oss, Tobers, Emsis, Gutkovskis, Savalnieks, Jurkovskis, Ciganiks, Jaunzems, Uldrikis, Balodis
Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Orkun, Hakan, Arda, Cengiz, Kerem. Umut Nayir
TAMAS BOGNAR DÜDÜK ÇALIYOR
Letonya ile Türkiye arasındaki karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonu'ndan hakem Tamas Bognar yönetiyor. Bognar'ın yardımcılıklarını Balazs Buzas ile Peter Kobor yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Gergo Bogar. VAR'da Luca Pairetto, AVAR'da da Katalin Kulcsar yer alıyor.