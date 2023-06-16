Potanın Perileri Sırpları geçemedi

Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası D Grubu ilk maçında Sırbistan ile karşılaştı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı son bölümde daha az hata yapan Sırbistan kazandı. İlk periyot karşılıklı basketlerle geçti. Türkiye, çok fazla top kaybı yapmasına rağmen ilk çeyreği 22-21 önde geçti. İkinci periyotta savunmasını sertleştiren Sırplar, Anderson ve Nogic ile etkili oldu. Devreye 37-33 geride giren milliler, üçüncü çeyrekte farkın açılmasına izin vermedi. Son periyotta farkı 4'e kadar indiren Türkiye, hücumlardan boş dönünce Sırbistan farkı açtı ve karşılaşma 71-63 sona erdi.

BUGÜNKÜ RAKİBİMİZ MACARİSTAN

Türkiye'nin turnuvada bugünkü rakibi ise Macaristan. Lübliyana'da oynanacak müsabaka 13.15'te başlayacak. Grubunu lider tamamlayan takımlar doğrudan çeyrek finale kalacak. İkinci ile üçüncüler ise eleme oynayacak ve kazananlar adını çeyrek finale yazdıracak.