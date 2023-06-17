1 sezonda 2 şampiyonluk

İncirliova'nın Yazıdere Mahallesi'nde küçük yaşlarda futbol ile tanışan ve daha sonra bir çok amatör takımda futbol oynayan Adalet Duman (61) antrenörlük kariyerinde tarih yazdı. 33 yıldır Ege Bölgesi'nde çok sayıda takım çalıştıran Duman, bu sezon bir ilke imza attı. 2022-2023 Amatör Futbol Sezonu'nda 1. Amatör kümede Işıklı Demirspor ile anlaşan Adalet Duman, takımı grubunda şampiyon yaptı. 1. Amatör'ün sona ermesiyle Duman bu kez 2. Amatör takımlarından Efeler Ovaeymirspor ile anlaştı. Burada da takımın oynadığı tüm maçları kazanmasını sağlayan Duman, sezonun bitimine 1 hafta kala en yakın rakibine 6 puan fark atarak şampiyonluğunu ilan etti.

BİR İLKİ BAŞARMIŞ OLDU

Futbola başladığı zamanki heyecanla devam ettiğini söyleyen Duman, "Hem futbol oynadığım dönemde hem de antrenörlük yaptığım dönemde büyük sevinçler yaşadım. Ama ilk kez bu sezon 2 takımı aynı sezonda arka arkaya çalıştırma imkanı buldum. 2 takımı bir sezonda şampiyon yapmak benim için büyük bir gurur kaynağı oldu. Futbol hayatımda yüzlerce oyuncunun yetişmesini sağladım. Bu başarılar hep birlikte çalışarak yaşanılan bir şey. Bir sezonda 2 şampiyonluk yaşadığım için çok sevinçliyim" dedi.