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Haberler Spor Berke Manisa BŞB’de

Berke Manisa BŞB’de

17.6.2023

Gazete

Berke Manisa BŞB’de

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde iç transferde kaptan Mustafa Baki Görür'le sözleşme yenileyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, dış transferde ise hamlesini gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılar dış transfer çalışmaları kapsamında ilk imzayı Darüşşafaka'dan pivot Berke Atar'a attırdı. Bu sezon sakatlıklar nedeniyle fazla oynama şansı bulamayan 24 yaşında, 2.10 boyundaki milli oyuncu Manisa ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı.

RESMEN AÇIKLANDI

Manisa BŞB, Berke'nin imzasıyla ilgili, "Kulübümüz, geride bıraktığımız iki sezon boyunca Basketbol Süper Ligi'nde Darüşşafaka Lassa forması giyen 1999 doğumlu 210'luk pivot Berke Atar ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmzanın her iki taraf için hayırlı olmasını temenni ediyor Berke Atar'a yeşil-beyazlı forma altında başarılı sezonlar diliyoruz" açıklamasını yaptı.

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