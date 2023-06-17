Berke Manisa BŞB’de

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde iç transferde kaptan Mustafa Baki Görür'le sözleşme yenileyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, dış transferde ise hamlesini gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılar dış transfer çalışmaları kapsamında ilk imzayı Darüşşafaka'dan pivot Berke Atar'a attırdı. Bu sezon sakatlıklar nedeniyle fazla oynama şansı bulamayan 24 yaşında, 2.10 boyundaki milli oyuncu Manisa ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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Manisa BŞB, Berke'nin imzasıyla ilgili, "Kulübümüz, geride bıraktığımız iki sezon boyunca Basketbol Süper Ligi'nde Darüşşafaka Lassa forması giyen 1999 doğumlu 210'luk pivot Berke Atar ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmzanın her iki taraf için hayırlı olmasını temenni ediyor Berke Atar'a yeşil-beyazlı forma altında başarılı sezonlar diliyoruz" açıklamasını yaptı.