Bodrumspor’da Aminu kalacak

Spor Toto 1. Lig'de Play-Off Finali'ne kadar yükselen ancak Süper Lig'in kapısından dönen Bodrumspor'da önceliğin iç transfere verildiği öğrenildi. Yeşil-beyazlıların teknik direktör İsmet Taşdemir'le de yola devam kararı alacağı ifade edilirken, teknik heyetin sözleşmesi sona eren Umar Aminu'nun takımda kalması adına olumlu rapor verdiği belirtildi. Bodrumspor'da sözleşmesi sona eren futbolcularla görüşmeler başlarken, yeşil-beyazlıların öncelikle iç transferi noktalayarak ardından dış transferde adımlar atacağı ifade edildi.

SOUSA İÇİN DE GÖRÜŞECEKLER

Muğla temsilcisinin Aminu'nun ardından Antalyaspor'dan kiralık olarak kadroya katılan kaleci Diogo Sousa için de Akdeniz ekibiyle bir görüşme gerçekleştireceği kaydedildi.