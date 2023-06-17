Fatih Terim için S. Arabistan iddiası

Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nın efsane teknik direktörü Fatih Terim'in ismi Yaptığı hamlelerle futbol dünyasında dengeleri değiştiren Suudi Arabistan Milli Takımı için geçiyor. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, Fatih Terim ile milli takım teknik direktörlüğü görevi için birkaç görüşme gerçekleştirdi. 'İmparator' lakaplı çalıştırıcının da bu görevi kabul edebileceği bildirildi. Fenerbahçe'de Türkiye Kupası'nı kazanan ve görevinden ayrılan Jorge Jesus'un ismi de Suudi Arabistan Milli Takımı için geçiyordu.

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