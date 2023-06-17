Milliler son nefeste

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu üçüncü maçında Letonya'yı 3-2 yendi. 10. dakikada Jurkovskis'in sert şutunda top savunmadan sekti, ardından önce Ciganiks'in sonra da Uldrikis'in şutlarında kaleci Mert ve savunma topu iki kez üst üste çizgiden çıkardı. 22'de Hakan'ın kullandığı serbest vuruşta arka direğe gelen yüksek topu Merih indirdi, kafayı vuran Abdülkerim meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-1. 39'da rakibinden topu kaparak sol çaprazdan ceza sahasına giren Ferdi meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. VAR'dan pozisyonu izleyen hakem, golü iptal etti ve Ferdi'ye sarı kart gösterdi. 51'de top kaybı sonra hızlı çıkan Gutkovskis topu çağrazdan içeri çevirdi Gerilerden gelem Emsis kafayla skoru eşitledi: 1-1.

UZATMALARDA HEYECAN TAVAN YAPTI

57'de Oss'un çevirdiği topa boş kalan Ciganiks vurdu. Mert'in ayağından seken topu Hakan Çizgi üzerinden çıkardı. 61'de orta alanda topu kapan Orkun şık bir çalımın ardından Cengiz'e harika bir ara pası verdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Cengiz millileri öne geçirdi: 1-2. 90+4'te ceza sahasına gönderilen uzun topu önünde bulan Tobers'in düzgün vuruşunda top ağlara gitti: 2-2. 90+5'te sağ kanattan Barış Alper'in ceza sahasına yaptığı ortada kaleci Purins'ten seken topu İrfan Can, arka direkte kafayla ağlara yolladı: 2-3. Ay-yıldızlı ekip karşılaşmayı 3-2 kazandı.

ABDÜLKERİM İLK MAÇINDA GOLÜNÜ ATTI

AMilli Futbol Takımı'nda savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakçı ilk kez ay-yıldızlı forma ile sahaya çıktı. Aday kadroya daha önce davet edilen ancak sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamayan Abdülkerim, ilk maçında ilk 11'de yer alırken, çıktığı ilk maçta da golünü atmayı başardı. Galatasaraylı oyuncu 22. dakikada millileri öne geçiren golü kaydetti.

ARDA VE UMUT İLK KEZ 11'DE

A Milli Futbol Takımı'nda genç futbolcu Arda Güler ve deneyimli forvet Umut Nayir ilk kez ilk 11'de görev aldı. Daha önce ay-yıldızlı formayı bir kez giyen Arda Güler ile iki kez A Milli Takım formasını giyen Umut, oyuna sonradan dahil olmuştu.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Letonya ile deplasmanda oynanan karşılaşmada, Türk taraftarlar da tribündeki yerini aldı. Ev sahibi ülkeden ve Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen Türk taraftarlar, Skonto Stadı'nda kendilerine ayrılan yerde ay-yıldızlı ekibe destek verdi. Bazı Türk taraftarların Letonya taraftarların arasında da karşılaşmayı izlediği görüldü. Başkent Riga'daki 8 bin kişilik Skonto Stadı'nın tamamına yakını doldu.