Sultanlar moral buldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nin ikinci hafta üçüncü maçında Kanada'yı 3-0 mağlup etti. Hong Kong'daki ikinci hafta mücadelesine 3-0'lık Hollanda galibiyetiyle başlayan, Polonya'ya 3-0 kaybeden "Filenin Sultanları", üçüncü maçında da Kanada'yı set vermeden geçti. Karşılaşmanın ilk setine oldukça etkili başlayan ay-yıldız ekip 25-15 kazanarak skoru 1-0'a getirdi.

SIRADAKİ RAKİP DOMİNİK

İkinci sete de iyi başlayan Türkiye bu bölümü 25-22 kazanarak durumu 2-0 yaptı. Son bölümde rakibine şans tanımayan 'Filenin Sultanları' seti 25-20 maçı da 3-0 kazanarak büyük moral buldu. Milli takım, 18 Haziran Pazar günü TSİ 12.00'de Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Türkiye'nin ligde 5 galibiyet, 2 yenilgisi bulunuyor.