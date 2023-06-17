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Haberler Spor Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon İzmir'de belli oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon İzmir'de belli oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi'nin 3'üncü maçında İzmir ekibi Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes'e 83-74 mağlup oldu. Bu sonuçla seride durumu 3-0'a getiren Anadolu Efes ligde şampiyonluğa ulaştı.

İHA

17.06.2023, 20:14 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023, 20:16

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon İzmir’de belli oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off Final serisi üçüncü maçında A. Efes, konuk olduğu P. Karşıyaka'yı 74-83'lük skorla mağlup etti.

Bu sonuçla seride durumu 3-0'a getiren Anadolu Efes ligde şampiyonluğunu ilan etti.

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