Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon İzmir’de belli oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off Final serisi üçüncü maçında A. Efes, konuk olduğu P. Karşıyaka'yı 74-83'lük skorla mağlup etti.
Bu sonuçla seride durumu 3-0'a getiren Anadolu Efes ligde şampiyonluğunu ilan etti.
17.06.2023, 20:14 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023, 20:16
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off Final serisi üçüncü maçında A. Efes, konuk olduğu P. Karşıyaka'yı 74-83'lük skorla mağlup etti.
Bu sonuçla seride durumu 3-0'a getiren Anadolu Efes ligde şampiyonluğunu ilan etti.