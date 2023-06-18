Aliağa Petkim’de Zoriks imzaladı

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde İzmir'i temsil eden Aliağa Petkimspor dış transferde atağa kalktı. İzmir ekibi yeni sezon hazırlıklarını planlarken, transferde de çalışmalarına devam ediyor. Petkim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, VEF Riga forması giyen Kristers Zoriks'in transfer edildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Letonya temsilcisi VEF Riga forması giyen ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 16.7 sayı ortalaması tutturan Kristers Zoriks, 'Birlikte Hedefe' yolculuğumuz için aramıza katıldı" ifadeleri kullanıldı. 25 yaşındaki Zoriks, daha önce LMT Basketbola Akademija ve Saint Mary's Gaels formalarını da terletmişti. Aliağa Petkimspor, geçtiğimiz sezon Basketbol Süper Ligi'ni 12 galibiyet, 18 mağlubiyetle 12. sırada noktalamayı başarmıştı.

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