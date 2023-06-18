Fatih Terim Arabistan’a yakın

Transfer döneminde kesenin ağzını açarak dünyanın dikkatini üzerine çeken Suudi Arabistan, milli takımın başına da deneyimli bir isim arıyor. Arapların bu konuda düşündüğü teknik direktör adayları arasında Türk futbolunun efsanelerinden biri olan Fatih Terim ön plana çıktı.

TERİM SICAK BAKIYOR

Galatasaray'dan geçen sezon ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşmayan Fatih Terim için flaş bir iddia gündeme geldi. İtalyan basınının haberine göre Terim, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın başına geçecek. Suudi Arabistan federasyonu ile Fatih Terim arasında temasların olduğu vurgulandı. 69 yaşındaki teknik adamın, bu görüşmelerde Suudi Arabistan'daki görevi üstlenmeye sıcak baktığını söylediği ve anlaşmanın yakın olduğu belirtildi. Suudi Arabistan'ın teknik direktör için başka adaylarının da olduğu ve federasyonun son kararını yakında vereceği kaydedildi. Suudi Arabistan'da teknik direktörlük için bir süre önce de Fenerbahçe'den ayrılan Jorge Jesus'un adı geçmişti.