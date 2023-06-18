Kaf-Kaf’a hüsran Efes’e bayram

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisi üçüncü maçında deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 83-74 mağlup eden Anadolu Efes, seride 3-0 öne geçerek 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamladı. Karşılaşmaya Larkin'in sayılarıyla başlayan ve 5-0 üstünlük kuran Anadolu Efes ilk periyodu 28-27 galip tamamladı. İkinci periyodun başında rakibine sayı şansı tanımayan Pınar Karşıyaka, Jaylon Brown, Berkan ve Vitto Brown'un basketleriyle toplamda 13-0'lık seriyle 33-28 üstünlük kurdu. Ancak toparlanan Efes devreyi 48-46 önde bitirdi. Üçüncü periyoda M'Baye ve Larkin'in basketleriyle başlayan Anadolu Efes, son bölüme 64-63 önde girdi.

HATA YAPMADI

Karşılıklı basketlerle başlayan dördüncü periyotta son 4 dakikaya 71-71 eşitlikle girildi. Micic'in üste üste bulduğu 3 sayılık basketlerle son dakikaya 77-74 önde giren Anadolu Efes, son bölümde hata yapmadı, maçtan 83-74 galip ayrıldı ve 16. kez şampiyon oldu.