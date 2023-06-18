Manisa BŞB’de Sinan tamam

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde İran Milli Takımı'yla anlaşan Hakan Demir'in yerine takımın dümenine Antrenör Ahmet Kandemir'i getirdikten sonra transferde gaza basan Manisa Büyükşehir Belediyespor, bir isme daha imzayı attırdı. Siyah-beyazlılar, Darüşşfaka'dan Berke Atar'ın ardından dün de Konyaspor'dan forvet Sinan Sağlam'a da imza attırdı. Manisa ekibi, 25 yaşında, 1.99 boyundaki Sinan'ı da 1 yıllığına renklerine bağladığını duyurdu. Sinan daha önce Semt 77 Yalova, Darüşşafaka, Petkim, Afyon Bld ve Galatasaray'da da forma giymişti. Siyahbeyazlılar daha önce iç transferde de takım kaptanı Mustafa Baki Görür ile sözleşme yenilemişti.

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