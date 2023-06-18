Milliler Slovakya önünde

FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, üçüncü maçında bugün Slovakya ile karşı karşıya gelecek. Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da oynanacak mücadele, TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayımlanacak. Ay-yıldızlılar, D Grubu'ndaki ilk maçında Sırbistan'a yenilirken önceki gün ilk galibiyetini Macaristan önünde almıştı. Milliler, bugün Slovakya ile tarihinde 15. kez karşı karşıya gelecek. Türkiye ile Slovakya arasında daha önce oynanan 14 müsabakadan 8'ini ay-yıldızlılar kazanma başarısı gösterdi. İki takımın son buluşmasında FIBA 2017 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Prag'da oynanan müsabakayı milliler yine 72-56'lık skorla kazanmıştı. D Grubu'ndaki diğer maçta bugün Macaristan ile Sırbistan TSİ 16.00'da karşılaşacak.

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