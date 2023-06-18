Millilerde hedef 2’de 2

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu üçüncü maçında deplasmanda Letonya'yı 3-2 mağlup eden Türkiye, grup liderliğine yükseldi. Skonto Stadı'nda oynanan mücadelede ay-yıldızlı ekibe galibiyeti getiren golleri Abdülkerim Bardakcı, Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci attı. Türkiye bu galibiyetle puanını 6'ya yükseltti ve grup liderliğine yükseldi. Grupta bir maçı eksik Hırvatistan 4 puanla ikinci sırada, sahasında Ermenistan'a 4-2 mağlup olan Galler ise 4 puan ve averajla 3. sırada yer aldı. Ay-yıldızı ekip gruptaki dördüncü müsabakasını yarın Samsun'da Galler ile oynayacak. Türkiye, bu maçı kazanması halinde Galler ile arasındaki puan farkını da 5'e yükseltecek. Grupta ilk 2 sırayı alan takımlar Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak.

PUAN FARKI 5'E ÇIKABİLİR

Bu nedenle Samsun'da oynanacak karşılaşmanın önemi de artmış oldu. Teknik Direktör Stefan Kuntz, "Samsun'a gidiyor olmamız beni çok mutlu ediyor. 30-35 sene önce en son oynanan milli maç olduğunu söylediler, oradaki atmosferin ne kadar güzel olduğunu bana anlattılar. Milli takım herkesin desteğini hak ediyor. Birlik içinde olursak Avrupa Şampiyonası'na gidebiliriz" dedi.

'BİR DAHAKİ MAÇA İLAÇ ALMAM GEREKEBİLİR'

Letonya'nın çok arzulu ve istekli oynadığını kaydeden Kuntz, "Bir daha geldiğimde böyle bir maç olursa ilaç kullanmam gerekebilir. Letonya'nın hocası da oyuncularını iyi hazırlamış. Oyuncu değişikliklerimiz oyuna katkı sağladı. Oyun içindeki şans da biraz bizden yanaydı. Oyuncu dengesini bulmak bizim için biraz zor oldu" ifadelerini kullandı.