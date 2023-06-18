Rakip Dominik

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu Milletler Ligi'nde bugün Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya geliyor. Çin'in Hong Kong kentinde saat 12.00'de başlayacak olan karşılaşma TRT Spor Yıldız canlı olarak yayımlayacak. Organizasyonun ikinci haftasının ilk üç maçında 2 galibiyet ve bir yenilgi alan ay-yıldızlı ekip, Dominik'i yenerek Hong Kong'taki son maçından galibiyetle ayrılmak istiyor. Türkiye, Millet Ligi'nde Çin ve Polonya'nın ardından 3. sırada yer alırken, rakibi Dominik ise 11. basamakta bulunuyor.

HEDEF İLK SEKİZE GİRMEK

16 ülkenin finale yükselmek için mücadele ettiği Milletler Ligi'nde üçüncü hafta müsabakaları ise 28 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında Tayland'ın Bangkok kentinde oynanacak. Ay-yıldızlılar burada sırasıyla Japonya, Tayland, Brezilya ve Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. 3 hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri ise 12-16 Temmuz'da ABD'nin ev sahipliğinde Arlington şehrinde düzenlenecek.