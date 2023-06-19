Manisa FK’da hedef Doğan Can

Spor Toto 1. Lig'de gelecek sezona iddialı bir kadro ile başlangıç yapmak isteyen Manisa FK'da takviye çalışmaları sürüyor. Gündemine Diouf, Kamara, Ömer Şişmanoğlu, Murat Akça, Regattin ve Eren Tozlu'yu alan ve bu isimlerle görüşmeleri sürdüren siyah-beyazlıların, son olarak Giresunspor'la sözleşmesini fesheden Doğan Can Davas'a kanca attığı öğrenildi. Geride kalan sezonda Süper Lig'de oynadığı 27 karşılaşmada 7 kez ilk 11'de görev yapan ve bir gol, iki de asistlik performans gösteren 25 yaşındaki orta saha ile ilgilendiği öğrenilen kurmayların, transferin gerçekleşmesi için çok istekli olduğu ifade edildi.

ÖN GÖRÜŞME YAPILDI

Kurmayların, Süper Lig ve 1. Lig'den bir çok talibi olan Doğan Can Davas ve menajeri ile bir ön görüşme yaptığı öğrenildi. Doğan Can'ın önceliğinin Süper Lig olduğu ve Manisa FK yönetiminden süre istediği ifade edildi. Galatasaray altyapısından yetişen başarılı on numara Erbaa, Çorum Belediye'de kiralık oynadıktan sonra önce Bandırmaspor ardından Giresunspor'a transfer olmuştu.

FEGHOULİ EL YAKTI

Kadrosunu kaliteli isimlerle güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, Karagümrük'ten ayrılması gündemde olan Sofiane Feghouli için devreye girmişti, Ancak kurmayların yıldız futbolcunun yıllık ücretini çok fazla bulduğu ve bu nedenle transferinden vazgeçtiği ifade edildi. Faslı hücum oyuncusu ile 1. Lig'in iddialı ekibi Eyüpspor da ciddi olarak ilgileniyordu.