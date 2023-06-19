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Haberler Spor Pınar KSK alkışlarla

Pınar KSK alkışlarla

Anadolu Efes'e Play-Off serisinde 3-0 yenilerek hayallerini erteleyen Kaf-Kaf'ta Antrenör Ufuk Sarıca, “Takım şampiyonluk için kurulmadı. Buna rağmen final oynamak harika” diye konuştu.

19.6.2023

Gazete

Pınar KSK alkışlarla

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde finalin 3. maçında evinde Anadolu Efes'e 83-74'lük skorla yenilip şampiyonluğu rakibine veren Pınar Karşıyaka, alkışlarla sezonu tamamladı. Tarihinde 3. kez şampiyonluk kupasını kaldırmak için mücadele eden yeşil-beyazlılar İstanbul'da 2, İzmir'de 1 kez Anadolu Efes'e mağlup olup seriyi 3-0 geride tamamladı. Yeşil-kırmızılı basketbolcular kaçan şampiyonluğa rağmen salonu dolduran taraftarlar tarafından uzun süre alkışlandı. Başantrenör Ufuk Sarıca, final oynamanın da kendileri için çok güzel bir hikaye olduğunu dile getirdi.

RAKİP ÇOK İYİYDİ

Sarıca, "Sezona başladığımız yer ile noktaladığımız yer harika. Final oynamak, ligde yer alan bir çok takımı geride bırakmak, bu mükemmel. Biz bu takımı şampiyonluk için kurmamıştık. Bunu yapabilmek için altını biraz daha doldurmak gerekiyordu. Bu yolda büyüyen, kendi imkanları dahilinde oyuncuların gelişimiyle buraya kadar gelip final oynayan bir takım haline geldik. Çok iyi mücadele ettik. Anadolu Efes çok önemli bir rakipti, bunu kabul etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

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