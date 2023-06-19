Sultanlar yine kazandı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında karşılaştığı Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yendi. Hong Kong'daki ikinci hafta mücadelesine 3-0'lık Hollanda galibiyetiyle başlayan milli takım, ikinci karşılaşmasında Polonya'ya 3-0 mağlup oldu. Üçüncü maçında Kanada'yı 3-0, dördüncü karşılaşmasında Dominik Cumhuriyeti'ni ise 3-1 yenen milli takımın ligde 6 galibiyet, 2 yenilgisi bulunuyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, ligin üçüncü haftasında 28 Haziran-2 Temmuz'da Tayland'ın başkenti Bangkok'ta mücadele edecek. Ligde üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finale yükselecek. 2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi finalleri 12-16 Temmuz'da ABD'nin Arlington şehrinde düzenlenecek.

MAÇ PROGRAMI BELLİ OLDU

Milli Kadın Voleybol Takımımızın Milletler Ligi 3. hafta maç programı belli oldu. Ay-yıldızlılar, 28 Haziran'da Japonya, 29 Haziran'da Tayland, 30 Haziran'da Brezilya ve 2 Temmuz'da Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.