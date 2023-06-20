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Haberler Spor Filenin Sultanları 3. sırada yer aldı

Filenin Sultanları 3. sırada yer aldı

20.6.2023

Gazete

Filenin Sultanları 3. sırada yer aldı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası FIVB Milletler Ligi'nde ilk iki haftayı 3. sırada tamamladı. Organizasyonun ilk haftası olan Antalya etabında dört maç yapan "Filenin Sultanları", Güney Kore'yi 3-0, Sırbistan'ı 3-1, İtalya'yı 3-0 yendi, ABD'ye ise 3-2 mağlup oldu. Hong Kong'daki ikinci hafta mücadelesine 3-0'lık Hollanda galibiyetiyle başlayan milli takım, Polonya'ya 3-0 mağlup olurken, Kanada'yı 3-0, Dominik Cumhuriyeti'ni ise 3-1 yendi. Ligde 6 galibiyet, 2 yenilgisi bulunan ay-yıldızlılar, ilk iki hafta sonunda 3. sırada yer aldı. Milli takım, ilk hafta karşılaşmalarının ardından ligde 4. olmuştu. Ligin üçüncü haftasında 28 Haziran-2 Temmuz'da Tayland'ın başkenti Bangkok'ta mücadele edecek milliler, burada Japonya, Tayland, Brezilya ve Hırvatistan'la mücadele edecek. Üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finale yükselecek.
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