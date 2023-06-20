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Haberler Spor Gökhan Gönül futbolu bıraktı

Gökhan Gönül futbolu bıraktı

20.6.2023

Gazete

Gökhan Gönül futbolu bıraktı
Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen, son olarak da Çaykur Rizespor formasını terleten Gökhan Gönül, futbolu bıraktığını açıkladı. Deneyimli milli oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hayallerimin çok ötesinde yaşadığım 25 yıllık futbol hayatım için artık veda zamanı. Elimi ilk tutan Bursa Yolspor'daki Hocalarımdan başlayarak, Gençlerbirliği, Hacettepe, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor'daki tüm yol arkadaşlarıma emekleri için teşekkür eder; Başkanlarıma bana bu camiaların değerli formalarını giyme imkanı tanıdıkları için şükranlarımı sunarım" ifadelerini kullandı.
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