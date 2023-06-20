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Haberler Spor KSK atakta

KSK atakta

8 yıl aradan sonra final oynayan ve Anadolu Efes'e kaybeden İzmir ekibi, dış transferde ilk imzayı Manisa BŞB’den 25 yaşındaki uzun forvet ve pivot Troy Selim Şav’a attıracak.

20.6.2023

Gazete

KSK atakta

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 4. sırada tamamladıktan sonra Play-Off çeyrek finalinde Bursaspor'u, yarı finalde de Türk Telekom'u eledikten sonra finalde Anadolu Efes'e kaybeden Pınar Karşıyaka transfere girişecek. Geçen sezon başında yenilediği, camiaya ilk sezonda 8 sene sonra final heyecanı yaşatan kadrosunu önemli ölçüde koruması beklenen İzmir temsilcisi, dış transferde ilk imzayı ise Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan Troy Selim Şav'a attıracak.

TRANSFERDE SON AŞAMAYA GELİNDİ

Darüşşafaka altyapısında yetişip, bir dönem ABD'de de forma giyen 25 yaşında, 2.06 boyundaki uzun geçen sezona Konyaspor'da başladı. Uzun forvet ve pivot pozisyonlarında görev yapan Troy Selim, Manisa ekibinde 7.6 sayı, 5.1 ribaund ortalamasıyla oynadı. Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

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