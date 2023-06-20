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Haberler Spor Manisa BŞB’de Cruz tamam Russell sırada

Manisa BŞB’de Cruz tamam Russell sırada

İç transferde Pako Cruz ile sözleşme yenileyen Manisa, G.Saraylı guarda kanca attı.

20.6.2023

Gazete

Manisa BŞB’de Cruz tamam Russell sırada

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde transferin hareketli takımı Manisa Büyükşehir Belediyespor, iç transferde Pako Cruz'la sözleşme yenilerken, dış transferde ise Galatasaray'dan guard Fatts Russell'la da büyük ölçüde anlaştı.

ADRİYATİK REKORU KIRMIŞTI

Manisa BŞB'nin 1 yıllığına nikah tazelediği Meksikalı guard Cruz, geçen sezon 16.8 sayı, 2 ribaund, 2.9 asist ortalaması tutturdu. Geçen sezona Karadağ ekibi Mornar'da başlayıp 47 sayıyla Adriyatik Ligi'nin sayı rekorunu kırdıktan sonra Galatasaray'a transfer olan 25 yaşında, 1.80 boyundaki guard Russell ise ligde 13.1 sayı, 3.2 ribaund, 5.1 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Russell'ın imzasının açıklanması bekleniyor.

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