Avrupa’da kura günü: Rakipler belli oluyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi ve üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. ön eleme kura çekimi, bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek.

Süper Lig'i şampiyon olarak bitiren Galatasaray, "Devler Ligi'nin ön eleme turlarında "ülke şampiyonları" kulvarında mücadele edecek ve seribaşı olacak. Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25-26 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Süper Lig'in 2'ncisi ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, 3'üncüsü Beşiktaş ve 4'üncüsü Adana Demirspor'un rakipleri de bugünkü kura çekiminde belirlenecek.

İLK MAÇ 27 TEMMUZ'DA

Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 27 Temmuz, rövanşları ise 3 Ağustos'ta yapılacak. Turnuvalarda 3. eleme turunun kurası 24 Temmuz, Play-Off'ların kurası ise 7 Ağustos'ta çekilecek.