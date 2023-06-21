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Haberler Spor Milliler yolu yarıladı

Milliler yolu yarıladı

21.6.2023

Gazete

Milliler yolu yarıladı
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda oynadığı son 2 karşılaşmadan 6 puanla ayrılarak Avrupa Şampiyonası yolunda önemli adım attı, virajı kayıpsız geçmeyi başardı. Milliler, 1 galibiyet 1 mağlubiyet ile 3. maçlar öncesinde 3. sırada yer aldığı grupta sırasıyla Letonya ve Galler karşısında kazanarak maç fazlasıyla grup liderliğine yükseldi, Galler ile arasındaki puan farkını 5'e yükselterek rakibine karşı önemli bir avantaj elde etti. Milli takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Letonya ve Galler karşısında alınan 2 galibiyetin ardından rahat bir nefes aldı. Görevinden alınıp alınmayacağı sürekli tartışma konusu olan Kuntz'un geleceğinin TFF seçimlerinden sonra belli olması bekleniyor.
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