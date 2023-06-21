Örnek kulüp Nazilli

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) 4 Ağustos 2022- 13 Haziran 2023 tarihleri arasında yapmış olduğu 68 toplantıda futbol disiplin talimatlarına aykırı davranan 125 profesyonel takıma ceza yağdırdı. 128 profesyonel takım içerisinde 125 takım toplam 49 milyon 717 bin 350 TL ceza yerken, sadece üç takım ceza almadan sezonu tamamladı. 2'nci Lig takımlarından Nazilli Belediyespor, 3'üncü Lig'de ise Beyoğlu Yeni Çarşıspor ve Malatya Arguvanspor hiç ceza yemeyen kulüpler olmayı başardı. Bu takımlarla ilgili PFDK'ya hiç dosya gelmemesi dikkat çekti. Ceza lideri Fenerbahçe 13 kez disiplin talimatlarına aykırılıktan 54 ceza yedi. Sarı-lacivertli kulüpte Başkan Ali Koç'a sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 300 bin TL ceza kesilirken, teknik direktör Jorge Jesus, hakeme hakaret ve sportmenliğe aykırı hareketten dolayı 156 bin TL ile cezalandırıldı.

BAŞKANLARDA ÖZBEK

Sarı-lacivertlilere toplam 5 milyon 892 bin 700 TL'lik ceza verildi. Fenerbahçe'yi 5 milyon 280 bin TL ile Beşiktaş takip etti. Toplamda 4 milyon 8 bin TL ceza ödeyen Galatasaray'da ise Dursun Özbek 370 bin TL ile başkanlar arasında ilk sırayı aldı. Süper Lig'de sadece 2 kez ceza alan ve 50 bin TL ödeyen İstanbulspor ise listenin son sırasında yer aldı.

CEZA REKORU KIRILDI

Şampiyon takımlar arasında yer alan Galatasaray'ın ve Trabzonspor'un ceza listesinde ilk üçe giremediği 2022-2023 sezonunda 332 kez ceza kesildi. Süper Lig'de disiplin talimatlarına aykırı davranan 19 takıma 34 milyon 543 bin 750 TL, Spor Toto 1'inci Lig'de 19 takıma 6 milyon 700 bin TL, 2'nci Lig'de yer alan 39 takımdan 38'ine 5 milyon 519 bin TL, 3'üncü Lig'de yer alan 51 takımdan 49'una 2 milyon 954 bin 600 TL ceza kesildi.

'TEKLİFLERE AÇIĞIZ'

Nazilli Belediyespor'un geçen haftaki olağanüstü kongresinde başkanlığa seçilen Ali Ertürk, yönetiminde görev dağılımını yaptı. Şirketleşme ve devir tartışmalarının da sürdüğü siyah-beyazlılarda açıklama yayınlayan yeni yönetim ilçeye çağrı yaparak, "Yönetime talip olmak isteyen mevcut üyelerimiz arasından yönetim kurulu oluşturarak mücadele vermek isteyen işadamlarımız veya spor camiamızın önde gelen isimlerinden bir grup varsa cuma gününe kadar yönetime talip olduklarını belirtmelerini istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.