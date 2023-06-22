Denizli Ayak Tenisi’nde şampiyon

Pamukkale Belediyesi Ayak Tenisi Şenliği Denizli İl Birinciliği sona erdi. 32 takımın katıldığı turnuvada birinci olan Denizli Ayak Tenisi Spor Kulübü şampiyon olarak Denizli'yi Türkiye Şampiyonası'nda temsil etme hakkını elde etti. İl Birinciliği'nde Bordo Motors ikinci, Zümrütspor üçüncü ve Alsancak Spor Kulübü dördüncü oldu. Şampiyon Denizli Ayak Tenisi Spor Kulübü, 22-25 Haziran 2023 Balıkesir Ayvalık'ta düzenlenecek olan Ayak Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda Denizli'yi temsil etme hakkını elde etti.