  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Fethiyespor’da Enes’in mutlu günü

Fethiyespor’da Enes’in mutlu günü

ERDOĞAN CANKUŞ
Fethiyespor’da Enes’in mutlu günü
Fethiyespor'un başarılı file bekçisi Enes Fidayeo, Kocaeli Gölcük'te Sina Hızal'la hayatını birleştirdi. 26 yaşındaki genç oyuncunun düğün törenine Hızal ve Fidayeo aileleri ile çiftin yakın arkadaşları ve çok sayıda davetli katıldı. Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı, yöneticiler ve takım arkadaşlarının katılamadığı düğün töreninde Fidaeyo çifti davetlilerin ilgi odağı oldu. Geçtiğimiz yıl 2 Lig'de sezonu 55 puanla 8. sırada bitiren Fethiyespor'da genç oyuncu Enes Fidayeo 11 maçta kalesinde gol görmezken 24 karşılaşmada toplam 23 gole engel olamadı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA