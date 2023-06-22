Fethiyespor’da Enes’in mutlu günü

Fethiyespor'un başarılı file bekçisi Enes Fidayeo, Kocaeli Gölcük'te Sina Hızal'la hayatını birleştirdi. 26 yaşındaki genç oyuncunun düğün törenine Hızal ve Fidayeo aileleri ile çiftin yakın arkadaşları ve çok sayıda davetli katıldı. Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı, yöneticiler ve takım arkadaşlarının katılamadığı düğün töreninde Fidaeyo çifti davetlilerin ilgi odağı oldu. Geçtiğimiz yıl 2 Lig'de sezonu 55 puanla 8. sırada bitiren Fethiyespor'da genç oyuncu Enes Fidayeo 11 maçta kalesinde gol görmezken 24 karşılaşmada toplam 23 gole engel olamadı.