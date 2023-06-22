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Haberler Spor Petkimspor’a Tayfun geliyor

Petkimspor’a Tayfun geliyor

Petkimspor’a Tayfun geliyor
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Aliağa Petkimspor, transferde gaza bastı. İzmir ekibi iki sezondur takımda forma giyen Peyton Aldridge'nin sözleşmesini yenilerken, dış transferde de önemlibir hamleye imza attı. Petkimspor, geçen sezon Büyükçekmece'de forma giyen guard Tayfun Erülkü'yle anlaştı. Dış transferde daha önce Letonyalı guard Kristers Zoriks'e imza attıran Aliağa temsimcisi, Türk Telekom'la anlaşan İsmail Cem Ulusoy'un boşluğunu Büyükçekmece'den eski oyuncusu Tayfun Erülkü ile dolduracak.
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