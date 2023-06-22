Rakipler belli oldu... Yolunuz açık olsun

AVRUPA futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası olan Şampiyonlar Ligi ile 3 numaralı turnuvası olan UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin yeni sezonundaki 2. eleme turu eşleşmeleri belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde yapılan kura çekiminde Türkiye'yi "Devler Ligi"nde temsil edecek Galatasaray ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil edecek olan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Anada Demirspor'un rakipleri belli oldu.

Sarı-kırmızılı ekibin bu turdaki rakibi, Litvanya'nın Zalgiris Vilnius ile Kuzey Makedonya'nın Struga takımları arasındaki eşleşmenin galibi olacak. İlk maçlar 25-26 Temmuz, rövanşlar ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Sarı-kırmızılı ekip, eşleşmede ilk maça deplasmanda çıkacak. 1947 yılında kurulan ve tarihinin 10. şampiyonluğuna ulaşan Zalgris, 8 kez elemelerinde boy gösterdiği Şampiyonlar Ligi'nde en fazla 3. eleme turuna kadar gidebildi ve gruplara kalamadı. Zalgris geçen sezon Konferans Ligi'nde, 5 puanla grubu son sırada tamamladı. Litvanya temsilcisi, tek galibiyetini Ermenistan'ın Pyunik takımına karşı elde etti.

ADANA DEMİR'E ZORLU RAKİP

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2'nci Ön Eleme Turundaki temsilcilerimizden Fenerbahçe; La Fiorita (San Marino)-Zimbru (Moldova) eşleşmesinin galibi ile, Beşiktaş; Tirana (Arnavutluk)-Dinamo Batumi (Gürcistan) eşleşmesinin kazananı ile, Adana Demirspor ise Rumen ekibi Cluj ile mücadele edecek.

UEFA Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda ilk karşılaşmalar 27 Temmuz, rövanşları ise 3 Ağustos'ta oynanacak.