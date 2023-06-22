TFF’de seçim günü

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, bugün Ankara'da gerçekleştirilecek. Olağan seçimli genel kurul, Ankara JW Marriott Hotel'de saat 11.00'de başlayacak. Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi seçime tek aday girecek.

BÜTÇE ONAYLANACAK

Çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı yarın saat 11.00'de, ikinci toplantıda da çoğunluk sağlanamadığı takdirde üçüncü toplantı çoğunluk aranmaksızın 30 Haziran Cuma günü aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek. Genel kurulda yönetimin hesap faaliyetleri görüşülüp karara bağlandıktan sonra TFF Başkanı, yönetim kurulu ile denetleme kurulu üyeleri seçilecek. Toplantıda 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 dönemi bütçesi de karara bağlanacak.

MHK BAŞKANI DEĞİŞEBİLİR

Mehmet Büyükekşi'nin ikinci döneminde hakemlerle ilgili şikayetlerin giderilmesi yönünde önemli adımlar atacağı öğrenildi. Kulislerde konuşulan Merkez Hakem Kurulu'nun yeniden şekilleneceği, Başkan Lale Orta ve ekibinin yerine yeni bir ekibin geleceği şeklinde. Özellikle Lale Orta'nın hakem yönetimleri ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmış ve birçok kulüp tarafından sert bir dille eleştirilmişti.