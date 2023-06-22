Yunusemre’de futbol şenliği

Yunusemre Belediyespor, çocuk ve gençlerin yaz tatilini etkili ve verimli geçirmesi amacıyla açtığı 2023 Yaz Futbol Okulu çalışmalarına start verdi. Yunusemre Belediyesi Evrenos Kasap Emin Kaçar Altyapı Tesisleri'nde yoğun ilgiye sahne olan yaz okulunun ilk gününde malzeme dağıtımı ve tanışma toplantısı gerçekleştirildi. 6-13 yaş grubunda uzman eğitmenler eşliğinde yeşil sahaya "merhaba" diyen çocukların coşkusu ve mutluluğu dikkat çekti. Kulüp Başkanı Arif Alkan, Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'nin destek ve himayelerinde binlerce çocuğu sporla buluşturduklarının altını çizerek, "15 branşta yaz okulu açtık. Kayıtlarımız devam ediyor. Bu yıl da sporla dolu bir yaz geçirmek için seferberiz. En değerli varlığımız çocuklarımızın her zaman yanındayız" dedi.