Avcı yardımcılarını bile belirledi

Fenerbahçe'de Portekizli teknik adam Jorge Jesus'tan boşalan koltuğa İsmail Kartal'ın oturması beklenirken, Abdullah Avcı konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Abdullah Avcı'nın, anlaşma sağlanması durumunda ekibinde yer alacak isimleri bile belirlediği ortaya çıktı. Avcı'nın yardımcı antrenörleri sarı-lacivertli formayı futbolculuk dönemlerinde de terletmiş olan Egemen Korkmaz ve Selçuk Şahin olacak. Antrenörlük kariyerine Denizli'de yardımcı antrenör olarak başlayan Korkmaz, kariyerine Erzurum ve Trabzon'da devam etti. Korkmaz, Abdullah Avcı önderliğinde Trabzonspor'da şampiyonluk da yaşadı. Başakşehir'de bir dönem Avcı ile çalışmış olan Selçuk Şahin ise F.Bahçe'de uzun süre forma giyen oyuncular arasında yer aldı. Futbola vedasının ardından Kanarya'da takım koordinatörü olarak görev yapan Şahin, Ekim 2021'de Başakşehir'de başladığı yardımcı antrenörlük görevini geçtiğimiz günlerde sonlandırdı.