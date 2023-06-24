Ayvalıkgücü’nde Akbaba imzaladı

TFF 3. Lig ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor'da hareketli saatler yaşanıyor. Geçen sezon Play-Off oynadıktan sonra teknik direktör Mehmet Yıkılmazdağ'la yeniden anlaşan, iç transferin startını da vererek 2 takım kaptanı Davut Babur ve stoper Polat Güren'le nikah tazeleyen Balıkesir ekibi son olarak deneyimli forveti Kemal Akbaba ile de yola devam kararı aldı. Geride kalan sezonun başında Bağcılar Spor'dan kırmızı-beyazlı ekibe katılan Akbaba, 33 karşılaşmada forma giyerken istikrarıyla göz doldurdu. Bu süreçte rakip ağları da 12 kez sarsmayı başaran ve takımının skora en fazla katkı veren ismi olarak dikkatleri çeken 35 yaşındaki deneyimli forvet, gelecek sezonda da Ayvalıkgücü Belediyespor formasını terletecek.