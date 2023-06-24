Bodrumspor’da Süleyman yolcu

Spor Toto 1. Lig'de yeni sezon hazırlıklarına başlayan Bodrumspor'da tecrübeli oyuncu Süleyman Özdamar, Süper Lig'in çiçeği burnunda ekibi Samsunspor'un radarına girdi. 3 senedir yeşil-beyazlı forma ile mücadele eden ancak geçen sezon gösterdiği performansla ışıldayan 30 yaşındaki Özdamar, Karadeniz ekibinin kancasına takıldı. Önceki sezonda 36 maçta 3 kez fileleri havalandırıp 2 asist yapan tecrübeli oyuncu, Süper Lig ve 1. Lig ekiplerinin transfer listesinde yer alıyor. Deneyimli savunmacının da Süper Lig'de forma giymek istediği öğrenildi. Ayrıca Özdamar, kırmızı-beyazlı ekibin bir camia takımı olması ve coşkulu taraftarı nedeniyle de transfere sıcak bakıyor.

MASAYA OTURACAKLAR

Bodrumspor ise yeni sezon için kadroyu koruma planları yapıyor. Sözleşmesi 30 Haziran 2024'e kadar devam eden tecrübeli oyuncuyu göndermeye sıcak bakmayan kurmaylar, önümüzdeki günlerde Samsun ekibi ile masaya oturacak. Bonserviste indirim yapmak istemeyen yeşil-beyazlıların kozu 1 sene daha devam eden sözleşme olacak.