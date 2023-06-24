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Efelerin rakibi Çekya

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final’in yarı finalinde bugün Çekya ile karşılaşacak.

Efelerin rakibi Çekya
2023 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final'in yarı finalinde A Milli Erkek Voleybol Takımı, bugün TSİ 18.00'de Hırvatistan'ın Zadar kentinde Çekya ile oynayacak. Diğer yarı finalde Hırvatistan ile Ukrayna, TSİ 21.00'de karşı karşıya gelecek. Filenin Efeleri, Çekya'yı mağlup ederek finale yükselmesi halinde 27-30 Temmuz tarihlerinde Katar'da düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'nda mücadele etme hakkı elde edecek. FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım ise 2024 FIVB Milletler Ligi (VNL) biletini alacak. Millilerin 14 kişilik kadrosunda Arslan Ekşi, Arda Bostan (pasör), Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz (pasör çaprazı), Burutay Subaşı, Efe Bayram, Yiğit Gülmezoğlu, Mirza Lagumdzija (smaçör), Vahit Emre Savaş, Bedirhan Bülbül, Mert Matiç, Faik Samet Güneş (orta oyuncu) Volkan Döne, Berkay Bayraktar (libero) yer alıyor.
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