Manisa FK’da rota Tasev

Spor Toto 1. Lig'de yeni sezon için güçlü ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen Manisa FK'da transfer çalışmaları sürüyor. Gündeminde Diouf, Kamara, Eren Tozlu, Ömer Şişmanoğlu, Murat Akça, Erdi Dikmen ve Doğan Can Davas gibi isimler bulunan siyah-beyazlılarda rota Bulgaristan'a döndü. Manisa temsilcisinin son olarak Slavia Sofia'da forma giyen 29 yaşındaki Bulgar sol kanat Toni Tasev ile ilgilendiği öğrenildi. Takımıyla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve güncel piyasa değeri 500 bin Euro olan Toni Tasev için siyah-beyazlı kurmayların ilk teması kurduğu ifade edildi. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'ın transfer listesinde yer alan deneyimli futbolcunun da ilk temas sonrası Manisa ekibine gelmeye oldukça sıcak baktığı belirtildi.