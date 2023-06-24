Tayfun Petkim’de

Basketbol Süper Ligi'ni geçtiğimiz sezonu 12. sırada noktalayan Aliağa Petkimspor hareketli günler geçiriyor. Önümüzdeki sezon düşme hattından uzaklaşmayı hedefleyen İzmir ekibi, transferde gaza bastı. Petkim, yeni sezon hazırlıklarını planlarken, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına da devam ediyor. Petkimspor, geçtiğimiz günlerde VEF Riga forması giyen Kristers Zoriks'in transfer edildiğini duyururken, ABD'li oyuncu Peyton Aldridge'in de bir sezon daha takımda kalacağını açıklamıştı. Transfere ara vermeyen İzmir temsilcisi son olarak Büyükçekmece'den guard pozisyonunda oynayan Tayfun Erülkü'yle anlaştı.

YEDİ İSİM TAKIMDAN AYRILDI

29 yaşındaki İzmir doğumlu Erülkü, geçtiğimiz sezon Büyükçekmece'de 30 maçta 5.6 sayı, 2.1 ribaund, 2.2 asistlik bir ortalama yakalamıştı. 2020-2021 sezonunda da Petkimspor'un formasını giyen 1.92 boyundaki oyuncu, Uşak Sportif, Pınar Karşıyaka, Samsunspor ve Konyaspor'da da oynadı. Öte yandan Petkimspor, 7 oyuncu ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan duyuruda, "2022- 23 sezonu boyunca Aliağa'mız için mücadele eden oyuncularımız Nusret Yıldırım, Cem Ulusoy, Dorukhan Engindeniz, Ege Arar, Ömercan Engin, Yiğit Karalar ve Yavuz Gültekin ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Oyuncularımıza göstermiş olduğu gayret ve emekler için teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz" denildi.