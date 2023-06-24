Ya Madrid Ya Barça

Barcelona ile Real Madrid'in transfer rekabeti yıllar sonra yeniden alevlendi. Uzun süredir birbirlerinin talip oldukları oyunculara teklif yapmayan dünya devleri, Arda Güler transferinde bu huylarından vazgeçti. Real Madrid'in kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Arda Güler için Barcelona da devreye girdi ve oyuncuyla temas kurdu. Barcelona'nın bu hamlesi Real Madrid yöneticilerini bir hayli kızdırdı. Forma giyebileceği bir takımda oynamak isteyen Arda Güler, bu yüzden Real Madrid'e şu anlık sıcak bakmıyor. Barcelona'dan da forma giyebilme garantisi almak isteyen Arda Güler'in temsilcileri Arda'nın nasıl kullanılacağı konusunda Barça ile uzlaşmaya çalışıyor. Öte yandan Barcelona'nın, Arda Güler'in gelişimini uzun süredir takip eden takımlardan biri olduğu belirtildi.

DECO ÇOK BEĞENİYOR

SPORT'A göre genç oyuncunun transferi için harekete geçilmesinde iki ana faktör etkili oldu. Bunlardan biri Barcelona'nın fiili olarak yeni sportif direktörü konumundaki Deco'nun, Arda Güler'in kısa süre içerisinde takımda fark yaratabilecek bir isim olduğu konusunda net bir görüşe sahip olması. Diğeri ise Real Madrid başta olmak üzere birçok takımın Arda Güler transferini gerçekleştirmek için devrede olması.

KANARYA'YA HOLLANDALI BEK

Fenerbahçe, sağ bek pozisyonunda da aradığı ismi buldu. Sarı-lacivertliler, Roma forması giyen Rick Karsdorp'u geniş transfer listesine dahil etti. Kanarya, Osayi Samuel'in takımdan ayrılması durumunda Roma'nın tecrübeli ismi için hamle yapacak. 28 yaşındaki Hollandalı sağ bek, geride kalan sezonda Serie A devinde 18 maça çıktı. Rick Karsdorp toplam 986 dakika sahada kaldı ancak herhangi bir skor katkısı veremedi. Feyenoord altyapısında yetişen Rick Karsdorp, 2017- 2018 sezonunda Roma'ya 16 milyon Euro bedelle transfer oldu.