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Haberler Spor Aliağa FK ‘Uzun’ atladı

Aliağa FK ‘Uzun’ atladı

Aliağa FK ‘Uzun’ atladı
TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele edecek olan Aliağaspor FK'da hareketli saatler yaşanıyor. İzmir temsilcisi iç transferde Enes Bakal ile nikah tazelerken, Tokat Belediye Plevne Spor oyuncusu Ahmet Uzun'u kadrosuna kattı. Kulüp binasından düzenlenen imza töreninde, Ahmet Uzun 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Aliağa Futbol Kulübü forması giymekten dolayı mutlu olduğunu dile getiren 21 yaşındaki kanat oyuncusu Ahmet Uzun, "Aliağa Futbol Kulübü'nün hedeflerini biliyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Takım arkadaşlarımla birlikte elimden gelen mücadeleyi vereceğim. Çok çalışıp takımıma 2. Lig yolunda katkı sağlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.
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