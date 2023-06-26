Bodrumspor’da Orgill belirsiz

Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan ve kadro planlamalarına başlayan Bodrumspor'da kalacak ve gidecek isimler netlik kazanmaya başladı. Yeşilbeyazlılarda kaleci Diogo Sousa, Gökdeniz Bayrakdar ve Aminu Umar'ın yeni sezonda da kadroda kalması kararı alınırken, Dever Orgill ile yolların ayrılması bekleniyor. Geride kalan sezonun devre arasında kadroya katılan 33 yaşındaki deneyimli forvet, Muğla temsilcisinde sadece 7 karşılaşmaya çıkarken, gol ya da asist katkısı üretememişti. Beklenen performansı sergileyemeyen ve Bodrum temsilcisiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Jamaikalı golcü için teknik direktör İsmet Taşdemir ile teknik heyetin olumsuz rapor verdiği belirtildi. Sözleşmesinin feshedilmesine kesin gözüyle bakılan Dever Orgill'in geleceği bayramdan sonra netlik kazanacak.