Manisa Diatta’nın peşinde

Spor Toto 1. Lig'de yeni sezonun ilk hamlesini teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'ı dümene geçirerek yapan Manisa FK kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Gündemine Kerim Frei, Toni Tasev, Mame Diouf, Kamara, Murat Akça, Doğan Can Davas gibi birçok yıldız futbolcuyu alan ve görüşmelerini sürdüren siyahbeyazlıların son olarak Assane Diatta'nın peşine düştüğü öğrenildi. Senegal ekibi Guediawaye FC takımında forma giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu ile temas kuran kurmayların, Diatta'ya bayramdan sonra imzayı attırması bekleniyor.

ÜLKESİ DIŞINA ÇIKMADI

Manisa temsilcisinin kadrosuna katmak için çaba sarf ettiği ve büyük mesafe kat ettiği Senegalli futbolcu sağ kanat, sol kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor. Kariyerinde ülkesi dışında forma giymeyen Diatta, daha önce AS Pikine ve Teungueth FC formalarını terletti.

ÇOK İSTİYOR

Manisa FK'ya yeni imza atan teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'ın uzun süredir Assane Diatta'yı takip ettiği öğrenildi. 27 yaşındaki hücum oyuncusunun mutlaka alınmasını isteyen Korkmaz, Diatta'nın 1. Lig'de patlama yapacağına inanıyor. Yönetim, yurtdışında forma giyip Türkiye'de çıkış yapabilecek genç yıldız adaylarını da mercek altına aldı.

HEDEFLER ELDEN KAÇTI

Siyah-beyazlıların transfer listesinde yer alan Pendikspor'dan Hasan Hatipoğlu ve Denizlispor'dan ayrılan Ömer Şişmanoğlu elden kaçıyor. Deneyimli futbolcuların Iğdır Futbol Kulübü ile anlaştığı öğrenilirken, imza aşamasına gelindiği de ifade edildi.

KADİR'İ ALDI

Siyah-beyazlılar daha önce yine ilgilendiği Pendikspor'dan Regattin'i de kadrosuna katamamış ve Faslı futbolcu Eyüpspor ile anlaşmaya varmıştı. Manisa FK, geride kalan süreçte kadrosuna sadece Somaspor'dan ayrılan Kadir Kurt'u katmayı başarırken, bayramdan sonra imzaları attırması bekleniyor.

KADİR'İ ALDI

Siyah-beyazlılar daha önce yine ilgilendiği Pendikspor'dan Regattin'i de kadrosuna katamamış ve Faslı futbolcu Eyüpspor ile anlaşmaya varmıştı. Manisa FK, geride kalan süreçte kadrosuna sadece Somaspor'dan ayrılan Kadir Kurt'u katmayı başarırken, bayramdan sonra imzaları attırması bekleniyor.

YENİ İDARİ DİREKTÖR NDERİM NEXHİPİ

Manisa Futbol Kulübü'nün yeni idari direktörü Nderim Nexhipi oldu. Son olarak Kosova Süperliga ekibi FC Ballkani de görev alan Kuzey Makedonyalı Nderim Nexhipi için Fikri Bayrıl Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. İmza töreninde konuşan Nexhipi, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Şampiyonluğa oynayan bir takım oluşturmak istiyoruz. Türk futbolunu uzun yıllardır takip ediyorum. Buraya yeni başarılar eklemek için geldim. Manisa'yı Süper Lig'e çıkarmak için elimizden geleni yapacağız. Geçen sene FC Ballkani takımında lig şampiyonluğu yaşadım ve Avrupa'da iyi işler başardık. Bu başarıyı Manisa'da üstüne koyarak sürdürmek istiyorum" dedi.