Transfer sezonu bugün açılıyor

Futbolda, "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi bugün resmen başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, bugün başlayacak yaz transfer dönemi 15 Eylül'de sona erecek. "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak. Profesyonel kulüpler, daha önce prensip anlaşmasına vardıkları oyuncularla bugünden itibaren resmi sözleşme imzalayarak, takviyelerini federasyona tescil ettirip, lisans çıkarabilecekler. Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de resmi imzaların art arda atılması bekleniyor.